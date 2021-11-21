"Для нас ця перемога дуже важлива, бо з командами, які йдуть унизу турнірної таблиці, ми маємо вигравати.

Фірмовий гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Спеція – 5:2

Спочатку було непросто, бо Спеція забила швидкий гол. Вони непогано грали, мали непогані контратаки, але перший тайм ми закінчили з рахунком 3:1. Звісно, ​​я дуже радий, що забив гол. Я вважаю, що мені не вистачало цього гола для впевненості", – сказав Маліновський у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Руслан вийшов на заміну на 60-й хвилині гри, а на 89-й забив п'ятий гол своєї команди. Це третій м'яч українця за Аталанту у поточному сезоні.

Аталанта розгромила Спецію: Маліновський забив і підтримав традицію, посередній матч Коваленка