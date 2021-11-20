Історично Спеція невдало грає з Аталантою. За 14 попередніх матчів "орлята" перемагали лише одного разу, зазнавши шести поразок. Варто зауважити, що левова частка цих поєдинків відбулася ще у першій половині ХХ століття. До сьогодні команди лише двічі зустрічалися в рамках Серії А. У минулому сезоні підопічні Джан П'єро Гасперіні вдома перемогли, а на виїзді була зафіксована безгольова нічия.

Фірмовий гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Спеція – 5:2

Бергамаски вийшли на поле Атлеті Адзуррі д'Італія з бажанням покращити статистику домашніх матчів. У поточній кампанії у рідних стінах Аталанта виграла лише два з восьми офіційних поєдинків. Спеція здавалася зручним для цього суперником. "Орлята" далекі від стабільності і перебувають поблизу зони вильоту. Зі стартовим свистком м'яч під контроль забрала Аталанта. Щоправда, звичної швидкої та інтенсивної гри від команди Гасперіні ми не бачили. "Нерадзуррі" неквапливо розігрували свої атаки. Завдавали удари з неочевидних позицій. Словом, зовсім не користувалися своєю перевагою.

У Спеції ж мало що вдавалося. Банально дійти до чужого штрафного – те ще завдання. Перший кутовий нічого гостям не дав. А далі – шок! Даніеле Верде вкотре продемонстрував своє вміння класно бити здалеку. Муссо впорався з пострілом італійця, перевівши у поперечину. М'яч перелетів через Коваленка і відскочив до Нзола, якого зовсім ніхто не накрив. Анголець вичекав і потужно пробив у ближній кут. Спеція повела.

Забитий м'яч окрилив "орлят". Вони провели кілька перспективних атак і... пропустили. Дзаппакоста, затиснутий біля лінії двома суперниками, зумів проскочити повз них. Далі вже ніхто не завадив італійцю прострілити уздовж лінії воротарського. Там Сапата пробити не зміг, але так навіть краще. Колумбієць зосередив увагу оборонців на собі, і ніхто не зміг завадити Пашалічу переправити м'яч у сітку.

Після 10-хвилинного сплеску гра знову заспокоїлася. Спеція діяла організовано та обережно. Зони для атак Аталанти були перекриті. М'яч надовго затримувався у захисників. Зате після помилок вмикалися швидкості. Гості вибігали 5 в 3, але Нзола не зумів належним чином продовжити чи завершити атаку. У відповідь промчав до чужих воріт Дзаппакоста. Італієць вирішив бити сам. Вийшло дуже неточно.

В середині тайму Спеція чи не вперше масовано затисла Аталанту на власній третині. З позиційними атаками у підопічних Тьягу Мотти поки великі проблеми. Саме після них вони знову пропустили. Навіть двічі. Спочатку все завершилося пенальті за гру рукою Хрістова. Проведель впорався з першим ударом Сапати. Однак Ерліч, який вибив м'яч на кутовий, занадто рано вбіг у штрафний майданчик. Другу спробу Дуван використав якнайкраще – 2:1. За кілька хвилин знову контратака господарів. Сапата втік від захисників і викотив під удар Пашалічу. Дубль хорвата підкреслив безпорадність Спеції.

Другу половину активніше почали гості. Зокрема, Віктор Коваленко прострілював з правого флангу – м'яч під свій контроль забрав Хуан Муссо. У відповідь бергамаски організували пожежу в чужому штрафному. Після передачі Ілічіча з дуже перспективної позиції бив Пашаліч. Захист курйозно відбився. Претензії на ще один пенальті відкинув рефері – штрафний удар у протилежний бік за фол Сапати.

Такий активний початок тайму був оманою. Далі команди вирішили не підтримувати такий темп. Багато фолів, травми, паузи... А де ж моменти? Тренери спробували змінити ситуацію низкою замін. Тут відзначимо вихід на поле Руслана Маліновського. Водночас Віктор Коваленко пішов відпочивати. Одночасно українці провели у грі лише чотири хвилини.

Час спливав, а моментів більше не ставало. Аталанту все влаштовувало. Спеція, відверто, не та команда, яка здатна феєричні камбеки проти суперників подібного рівня. Бергамаски ж в економ-режимі догравали матч, але були готові вжалити за першої ж можливості. У першій же контратаці. Так забив Мурієль, обігравшись із Пашалічем. Так довершив розгром Маліновський. Руслан вкотре точно пробив з-за меж штрафного. Гості змогли ще раз відповісти. У компенсований час після подачі з кутового дубль оформив Нзола. Зрештою, команда Джан П'єро Гасперіні перервала 4-матчеву безвиграшну серію на своєму полі у всіх турнірах.

Завдяки цій перемозі Аталанта збільшила свої здобутки до 25 набраних очок. Бергамаски наздогнали Інтер, але не змогли покинути четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Своєю чергою Спеція залишилася на 16-й сходинці та навіть ризикує за підсумками туру опуститися в зону вильоту, якщо Дженоа та Сампдорія виграють свої матчі проти Роми та Салернітани відповідно.

Українське дербі

Права на Віктора Коваленка також належать бергамаскам, але там вихованець Шахтаря закріпитися не зміг. Оренда в Спецію поки виглядає правильним рішенням. Подолавши проблеми зі здоров'ям на старті сезону, Коваленко став важливим виконавцем у тактичних побудовах Тьягу Мотти. Саме Віктор поруч із капітаном Джуліо Маджоре відповідає за центр поля. П'ять останніх матчів у Серії А 25-річний українець провів без замін. Сьогодні він також вийшов у старті, але зіграв трохи більше ніж годину.

Загалом Коваленко провів посередній матч, як і вся його команда. Аталанта майже нічого не дала створити супернику. Голи прийшли після дальнього удару та після стандарту. Тому й статистичні портали виставили Віктору оцінки на рівні з його одноклубниками. Якщо порівнювати дані за кількістю передач, доторків до м'яча, відбирань, перехоплень тощо, то у гравців Спеції (крім захисників) вони приблизно на одному рівні. Єдине, в чому Коваленко помітно кращий, це втрати. Українець значно менше помилявся. Кілька разів зберігав володіння для своєї команди у складних ситуаціях. У атаці допомагав мало. Це ж стосується будь-якого футболіста гостей. Словом, це був матч, який навряд чи якось вплине на становище хавбека у команді Тьягу Мотти.

Щось подібне можна сказати і про Руслана Маліновського. Джан П'єро Гасперіні залишив його у запасі, як і більшість гравців, які грали за свої збірні у обох матчах. Українець з'явився на полі, коли все вже було зрозуміло. Оцінювати гравця у таких обставинах немає жодного сенсу. Зате аномальна остання десятихвилинка дала нам привід хвалити нашого земляка. Маліновський забив третій гол у поточному розіграші Серії А. Цікаво, що Руслан стабільно забиває у двадцятих числах кожного осіннього місяця – Інтеру (25 вересня), Удінезе (24 жовтня), Спеції (20 листопада). Сподіваємося, що потепління у взаєминах з головним тренером збірної мотивує українця, і ми не будемо чекати на його наступний гол до кінця грудня.