Спеція відкрила рахунок на 11 хвилині – Нзола краще за всіх відреагував на досить курйозний сейв Муссо. Втім, вже через 7 хвилин Пашаліч зрівняв становище. До перерви Сапата реалізував пенальті, а пізніше асистував тому таки Пашалічу.

Аталанта розгромила Спецію в матчі з сімома голами – Маліновський забив, зігравши удвічі менше за Коваленка

У другому таймі Маліновський нарешті вийшов на поле у складі Аталанти, тоді як Коваленко пішов на лаву запасних у складі Спеції. Бергамаски продовжили феєрити біля воріт суперника – Мурієль забив після передачі Пашаліча, а Маліновський забив 5 гол у ворота Спеції класним ударом з-за меж штрафного. Нзола блискавично скоротив відставання, однак це сталось перед фінальним свистком.