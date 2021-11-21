"Для нас эта победа очень важна, потому что с командами, которые идут внизу турнирной таблицы, мы должны выигрывать.

Фирменный гол Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Специя – 5:2

В начале было непросто, потому что они забили быстрый гол. Они неплохо играли, у них были неплохие контратаки, но первый тайм мы закончили со счетом 3:1. Конечно, я очень рад, что забил гол. Я считаю, что мне очень не хватало этого гола для уверенности", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Руслан вышел на замену на 60-й минуте игры, а на 89-й забил пятый гол своей команды. Это третий мяч украинца за Аталанту в текущем сезоне.

Аталанта разгромила Специю: Малиновский забил и поддержал традицию, средненький матч Коваленко