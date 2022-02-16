"Не думаю, що Руслан грає з думками про трансфер, тим більше цінник на нього зараз не маленький. Інтерес, звичайно, є, є попит, а тут, як то кажуть, попит породжує пропозицію. Не думаю, що Руслан поїде з Італії з Серії А куди-небудь, але якщо все-таки надійде дуже приваблива пропозиція як для клубу, так і для самого гравця, то таким можна розглядати лише пропозиції з АПЛ.

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За сукупністю можливостей це топ-ліга, але в Європі є і деякі топ-клуби, які виступають в топ-5 чемпіонатах з дуже хорошими грошима або з дуже великою історією, які потребують перебудови. Мені особисто хотілося б побачити Руслана в Реалі або Барселоні, там, думаю, про нього знають і вірю, що потребують його. Хоча навіть в топ-клуби перехід повинен здійснюватися на привабливих умовах", – цитує скаута Footboom.

У нинішньому сезоні Маліновський провів 26 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами. У 2017-му бельгійський Генк викупив Руслана у Шахтаря за 2 млн євро.

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