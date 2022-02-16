"Не думаю, что Руслан играет с мыслями о трансфере, тем более ценник на него сейчас не маленький. Интерес, конечно, есть, спрос, а тут, как говорится, спрос порождает предложение. Не думаю, что Руслан поедет из Италии из Серии А куда-нибудь, но если все-таки поступит очень привлекательное предложение как для клуба, так и для самого игрока, то таким можно рассматривать только предложения из АПЛ.

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По совокупности возможностей это топ-лига, но в Европе есть и некоторые топ-клубы, выступающие в топ-5 чемпионатах с очень хорошими деньгами или с очень большой историей, нуждающихся в перестройке. Мне лично хотелось бы увидеть Руслана в Реале или Барселоне, там, думаю, о нем знают и верю, что нуждаются в нем. Хотя даже в топ-клубах переход должен совершаться на привлекательных условиях", – цитирует скаута Footboom.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 26 матчей, в которых отличился 7-ю голами и двумя ассистами. В 2017 году бельгийский Генк выкупил Руслана у Шахтера за 2 млн евро.

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