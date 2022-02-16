Мадридці не змогли нав'язати боротьбу ПСЖ, але були близькими, аби привезти зі столиці Франції нічию. Лише магія Кіліана Мбаппе вже у компенсований час забезпечила господарям перемогу.

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Саме гру 23-форварда відзначив найвідоміший інсайдер світу Фабріціо Романо. "Не-Реально. Жодні слова не потрібні", – написав журналіст у своєму Twitter. Несподівано в коментарях з'явився Руслан Маліновський: "На відміну від нас, у них є два матчі". Романо відповів українцю: "Гранде Руслане, твоя ліва нога [створена] для вечорів Ліги чемпіонів".

Вочевидь, Маліновський пригадав розіграш ЛЧ в сезоні-2019/20 – тоді Аталанта поступилася ПСЖ у чвертьфіналі (1:2). Те протистояння у плей-офф складалося з одного матчу через пандемію. У поточній кампанії бергамаски не змогли подолати груповий етап Ліги чемпіонів, перемістившись у Лігу Європи.

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