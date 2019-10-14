Маліновський, магія і "пограбування" мрії – італійські ЗМІ дають нові пророцтва для українця, який кидає виклик Роналду

Руслан Маліновський вражає не лише українських вболівальників. Італійські знавці футболу пророкують півзахиснику нову битву за місце в основі Аталанти. Журналісти закликають Гасперіні дати йому шанс після матчу Україна – Литва.

Аталанта знову в топі Серії А. Цього разу за кількістю голів, забитих її гравцями у національних збірних у 7-му турі відбору Євро-2020, відзначає телеканал RAI Sport. Ніхто з футболістів чемпіонату Італії не забив більше, ніж Маліновський з його дублем у воротах Литви. Стільки ж разів відзначились боснійський хавбек Ювентуса П'яніч, бельгійський форвард Інтера Лукаку та центральний півзахисник Наполі, македонець Ельмас. Кріштіану Роналду з його голом Люксембургу, конкурент українця за місце в основі Аталанти Ілічіч та інші "італійці" скромно йдуть позаду з одним взяттям воріт.

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"Мамма мія, який же Маліновський гравець", – не стримує захвату Bergamo Post. Видання зазначає, що українець подарував дві перлини в гольових атаках збірної України, а більшість його партнерів у матчі проти Литва представляли Шахтар, проти якого українець невдовзі знову зіграє на стадіоні Металіст. "Квітка, яка цвіте в Аталанті Гасперіні. 18-й номер нерадзуррі вчиться, щоб стати важливим гравцем "Богині". Тренер декілька разів казав, що він стоїть на правильному шляху, але потрібен час, щоб досягти рівня гравців основи. А тим часом хлопець подає заявку, тягнучи за собою збірну України проти Литви.

Перший дубль в його кар'єрі за національну команду, по майстерному голу в кожному з таймів, підтверджує почуття, яке навіть в Бергамо спокушає: ми стикаємось з величезною цінністю, і потрібно просто зачекати. Україна є лідером своєї групи, обходячи Португалію з Роналду. Маліновський у схемі Шевченка 4-1-4-1 вийшов лівим центральним півзахисником і практично вигадав перший гол прониканням по центру. Другий забитий м'яч це було щось особливе – ударом зі штрафного метрів з 22 застав зненацька воротаря, який теоретично прикривав той кут. Насамкінець Маліновський дуже майстерно розпорядився м'ячем, коли з його ініціативи ледь не народився розгром 3:0 і гол Коноплянки.

Це був важливий вечір для нього та Аталанти. Успіх України також має велике значення для італійського клубу. Достатньо лише прокрутити список партнерів 18-го номера, щоб зрозуміти – це практично колонія донецького Шахтаря, яка недавно зіткнулась з "Богинею" в ЛЧ: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Марлос та Жуніор Мораєс також зіграли у стартовому складі на Сан-Сіро, а Коноплянка вийшов пізніше. Ми говоримо про збірну, яка наразі має на 5 очок більше за Португалію Кріштіану Роналду, який наколотив 699 голів за кар'єру (за деякими даними 700, – прим. "Футбол 24"). У понеділок, 14-го жовтня, команди зустрінуться в Києві, але Маліновський і компанія вже майже кваліфікувалися на Євро – Сербії, яка відстає на 9 очок, потрібно не лише виграти усі 3 матчі, але й переграти українців з рахунком 5:0 або більше.

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Але яка його роль зараз? За словами Гасперіні, Маліновський є заміною Папу Гомесу. Він відмінно виглядає у дриблінгу та контролі, але вчиться бути всебічним півзахисником. Час і тактична гнучкість грають на користь 26-річного гравця. Маліновський вже, схоже, чудово вписався у реальність Бергамо. Оселився у вишуканій будівлі – одній з тих, що супроводжують підйом до Верхнього міста, а його вагітна дружина Роксана не втрачає нагоди похвалитися в Інстаграмі світлинами з їхнього повсякденного життя, якому вистачає посмішок. Очікуючи перший гол "зроблено в Бергамо", давайте просто втішати себе його поставою у збірній: це справді сильний хлопець".

"Маліновський як "штраф" для суперників Аталанти", – з таким заголовком вийшов матеріал на фанатському сайті бергамасків. "Півзахисник неррадзуррі феєрить зі збірною України, і тепер вболівальники у Бергамо не можуть дочекатися, коли його удар знайде пряму дорогу до сітки воріт. Виступ Руслана говорить сам за себе, а відео його голів порвали мережу. Медзала, який літає. Він забив 1, 4 і 2 подібні голи за Генк у попередніх трьох сезонах. Його результативний штрафний удар – це те, про що Аталанта тільки мріє з 2016-го року, коли відзначився Чігаріні.

Та позитив не обмежується лише стандартами. Українець також показує себе якнайкраще в тактичному плані – як універсальний півзахисник, медзала у схемі 4-3-3, що постійно шукає голи і "штрафує" опонентів усіма можливими способами". В іншому матеріалі CalcioAtalanta аналізує можливі тактичні зміни, пов'язані з його успішною грою проти Литви. "У новому циклі, який включатиме 7 матчів за 3 тижні, Маліновський матиме шанс вийти в основі на Серію А, але не в Лізі чемпіонів. Він повинен стати більш гнучким і може змінити клубну ієрархію", – вважає Сімоне Форноні.

"Хоча це всього лише дубль у ворота Литви, він може змінити позиції гравців основи у своїй команді. Маліновський, який у п'ятницю відзначився двома хитрими трюками, а в понеділок кидає виклик Роналду як носій прапора, тепер може ще сильніше атакувати ієрархію 11 недоторканних в основі Аталанти Гасперіні. Треквартіста, який мріє і забиває. Руслан ще не відчував цього смаку голів у футболці аталантіно, але на клубному рівні в його активі вже 44 м'ячі, з яких 30 за Генк, де також оформив приблизно 40 асистів. Ще 5 у складі збірної України. І це, мабуть, викликає занепокоєння тренера родом з Грульяско, якому ще не вдалося те, що зумів зробити з нього Шевченко.

У Бергамо ті, що грають між лініями, повинні також забивати, а не просто вести гру і віддавати останні передачі. Питання: чи не може Маліновський бути корисним у ролі медіани, моментами змушуючи капітана рухатись ліворуч? У національній команді він грає у схемі 4-1-4-1, схожій на Шахтар Каштру і далекій від того, що є тут. "Він може зіграти лише декілька епізодів", – ще одна гостра фраза Гасперіні прозвучала у відповідь на питання журналіста, чи не може українець незабаром стати основним або хоча б вже є 12-м гравцем, який рано чи пізно проб'ється у стартовий склад. Лише 2 виходи у старті з 8-и ігор, у чемпіонаті 6 виступів. Гасперіні замикає талановитого та геометричного півзахисника лише у двох ролях, відмовляючи в інших".

La Gazzetta dello Sport у неділю продовжила серію хвалебних матеріалів, в яких італійські журналісти відзначали, що "12-й гравець Аталанти" видав справжню магію у грі за збірну України. "Богине, тільки поглянь на Маліновського. Фундаментальний у збірній України, він також може стати більшою зброєю для Гасперіні", – пише Франческо Фонтана. "Нова форма, старі звички. Справді, стандарти – його фірмовий знак. Маліновський – задоволення для очей. Незважаючи на повідомлення Гасперіні, що Гомес, Сапата та Ілічіч фактично недоторканні. Як ми можемо не похвалити "нову ліву" Бергамо? Тамтешні тіфозі наклікують перегляди його дубля. У матчі Україна – Литва він зробив усе сам.

У понеділок їх чекає зустріч проти Португалії, яка відстає на 5 очок. Він, звичайно, буде там. І хтозна, чи не повторить свої перлини з іншого вечора. Добре, чудово. Святкуючи, піднімає руки і палець вгору, ніби говорячи: "Я знову поклав його". Для Руслана це 3-й гол за останні 3 матчі у збірній, 5-й за 25 виступів у національній команді. Більша зброя для "Богині". Так, штрафні удари. Його цифри голів зі стандартів просто супер, а це рідкісний товар для бергамасків, які востаннє так забивали у квітні 2016-го.

Дивно, але річ не в тім, що відсутні фахівці цієї справи. Просто Аталанта грає інакше: комбінації, пресинг, проходи вздовж лицьової лінії, контратаки в разі необхідності. Так склалося, що команда при Гасперіні забила 14 голів непрямими ударами після штрафних. І тут може допомогти Маліновський. Заступник Гомеса, якого в українській схемі 4-3-3 використовують як медзалу, а в Бергамо зараз вчиться як медіано. Це фундаментальна, делікатна роль для Гасперіні. Утім, в Аталанті Руслан більше діє як №10, ніж центральний півзахисник.

Не страшно, скажуть вболівальники: його якість, між лініями, може бути визначальною. І в чемпіонаті, і в ЛЧ, де Аталанта все ще може стати третьою і здобути путівку в Лігу Європи. Там у Маліновського 45 хвилин у Загребі, а потім 32 проти Шахтаря. Для нього це був "дім" більш ніж 10 років. Тепер він мріє "пограбувати" його 12-го грудня, коли можна було б видряпати важкі очки. Цікаво, що його дубль у складі збірної прийшов саме там, в Харкові на стадіоні Металіст. Як буде згодом? Можливо, прикмета спрацює. У будь-якому разі Маліновський буде там. В іншому вигляді, але зі старими звичками".

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