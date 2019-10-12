Гравців Динамо Київ – 0, гравців Динамо Бухарест – 1: "шахтарівські серця" в огляді соцмереж після матчу Україна – Литва

Україна святкує у Харкові перемогу над Литвою

Збірна України здобула переконливу перемогу над Литвою у матчі 6-го туру відбору на Євро-2020 (2:0). До виконання головної цілі залишилось зробити один маленький крок.

Команда Шевченка обіграла балтійців завдяки розкішному дублю хавбека Аталанти Руслана Маліновського, який впритул наблизив "синьо-жовтих" до фінальної стадії Євро-2020. Ми гарантовано вийдемо на турнір, виконавши завдання мінімум у матчі проти Португалії – вистачить одного очка. Футболісти і фанати святкували після Литви тріумфальними постами у соціальних мережах. Добра порція компліментів дісталась, зокрема, Дзідзьо, який підкорив харківську публіку чудовим виконанням національного гімну. Проте не обійшлось без неприємних нюансів... пов'язаних з київським Динамо.

Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужий

Віктор Вацко був вражений вокалом "мегапопулярного": Нарешті я почув артиста, який дуже-дуже сильно виконав гімн України перед матчем збірної. Я б навіть сказав, найкраще в історії! Браво, Дзідзьо!".

Нарешті я почув артиста, який дуже-дуже сильно виконав гімн України перед матчем збірної. Я б навіть сказав, найкраще в історії! Браво, Дзідзьо! — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) October 11, 2019

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабій також нахвалював артиста: "Дзідзю – респект за Гімн. Це було сильно".

Дзідзю - респект за Гімн. Це було сильно — Олег Бабій (@Gullit_87) October 11, 2019

Натомість автор проекту "Бомбардир" Роман Бебех відзначає широке представництво донецького Шахтаря у складі команди Шевченка: "Стартовий склад збірної – майже всі "шахтарівські серця". Цей термін буде використовуватись?".

Стартовий склад збірної - майже всі «шахтарівські серця». Цей термін буде використовуватись? — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 11, 2019

Коментатор Megogo Вадим Скічко нарахував аж одного представника Динамо у стартових одинадцятках, щоправда – не нашого Динамо:

"Стартові склади матчу Україна – Литва:

Гравців Динамо Київ: 0

Гравців Динамо Бухарест: 1".

Стартові склади матчу Україна - Литва:



Гравців Динамо Київ: 0

Гравців Динамо Бухарест: 1 pic.twitter.com/loHzvZdvxf — Вадим Скічко (@VadymSkichko) October 11, 2019

Президент УАФ Андрій Павелко вважає, що збірна України "підтвердила статус висококласного, добре зіграного і налаштованого виключно на позитивний результат колективу".

Спокуслива телеведуча Олександра Лобода надихала "синьо-жовтих" на перемогу класним фото з національним прапором. Ми просто не могли залишити цього без уваги.

Журналіст Євген Зінченко вітає з чудовим результатом, але сподівається, що підопічні Шевченка зберегли сили на Португалію.

з чудовим результатом нас всіх з необхідним. зіграли достатньо потужно, але вірю, що зберегли сили для матчу проти Португалії ️ — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) October 11, 2019

Прес-аташе тренера збірної України Микола Васильков розповідає про "бенефіс Шеви на Металісті".

П'ятий президент України Петро Порошенко надсилає "щирі вітання зірковій команді Андрія Шевченка".

Футбольний блогер Михайло Смоловой тролить коментатора через гравців Шахтаря, які складають кістяк нашої команди.

"Брутальний футбол" показав, як Дзідзьо опинився з мікрофоном на ОСК Металіст.

Як все було насправді: pic.twitter.com/xe6jushhvX — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) October 11, 2019

Наші зіркові хавбеки Олександр Зінченко та Євген Коноплянка "запалили" у Інстаграм.

Шахтар та Динамо також привітали національну команду. Твіттер "гірників" виявився більш емоційним, ніж Інстаграм київського клубу.

Еще одна победа, еще один шаг на Евро-2020! Браво, парни!



Больше о матче #УкраинаЛитва: https://t.co/W721cYgKim.



Напомним, следующий топ-матч на ОСК «Металлист» состоится 22 октября. Это «Шахтер» – «Динамо» (Загреб)! Билеты в продаже на сайте https://t.co/jm1c9JudMn. pic.twitter.com/JIhbp0jd6v — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 12, 2019

І ще трішки голосу народу....

Будет сын, назову - Малиновский

Будет дочь, назову - Украина !!!#УкраинаЛитва — AMATOR (@UAMATOR) October 12, 2019

Хоть убейте, но я не понимаю, что делает в основе Шахтера и сборной Болбат. Сука, столько детских ошибок за тайм, что хотелось его поменять еще в середине тайма. #УкраинаЛитва — Hereford в АПЛ! (@nenya4o) October 11, 2019

Португалія – Люксембург: CR700 залякує Україну, партнер Зінченка забиває на 3 очки, динамівець не страхує одноклубників