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Гравців Динамо Київ – 0, гравців Динамо Бухарест – 1: "шахтарівські серця" в огляді соцмереж після матчу Україна – Литва

13:05 1251 Читать на русском
Гравців Динамо Київ – 0, гравців Динамо Бухарест – 1: "шахтарівські серця" в огляді соцмереж після матчу Україна – Литва
Україна святкує у Харкові перемогу над Литвою

Збірна України здобула переконливу перемогу над Литвою у матчі 6-го туру відбору на Євро-2020 (2:0). До виконання головної цілі залишилось зробити один маленький крок.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

Команда Шевченка обіграла балтійців завдяки розкішному дублю хавбека Аталанти Руслана Маліновського, який впритул наблизив "синьо-жовтих" до фінальної стадії Євро-2020. Ми гарантовано вийдемо на турнір, виконавши завдання мінімум у матчі проти Португалії – вистачить одного очка. Футболісти і фанати святкували після Литви тріумфальними постами у соціальних мережах. Добра порція компліментів дісталась, зокрема, Дзідзьо, який підкорив харківську публіку чудовим виконанням національного гімну. Проте не обійшлось без неприємних нюансів... пов'язаних з київським Динамо.

Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужий

Віктор Вацко був вражений вокалом "мегапопулярного": Нарешті я почув артиста, який дуже-дуже сильно виконав гімн України перед матчем збірної. Я б навіть сказав, найкраще в історії! Браво, Дзідзьо!".

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабій також нахвалював артиста: "Дзідзю – респект за Гімн. Це було сильно".

Натомість автор проекту "Бомбардир" Роман Бебех відзначає широке представництво донецького Шахтаря у складі команди Шевченка: "Стартовий склад збірної – майже всі "шахтарівські серця". Цей термін буде використовуватись?".

Коментатор Megogo Вадим Скічко нарахував аж одного представника Динамо у стартових одинадцятках, щоправда – не нашого Динамо:

"Стартові склади матчу Україна – Литва:

Гравців Динамо Київ: 0

Гравців Динамо Бухарест: 1".

Президент УАФ Андрій Павелко вважає, що збірна України "підтвердила статус висококласного, добре зіграного і налаштованого виключно на позитивний результат колективу".

Спокуслива телеведуча Олександра Лобода надихала "синьо-жовтих" на перемогу класним фото з національним прапором. Ми просто не могли залишити цього без уваги.

Збірна України з Андрієм Шевченком стає крутим брендом з впізнаваним стилем, який приваблює все більше людей і на стадіони і до екранів️ ⠀ На це є багато причин Головною, звісно - результат Інші причини - це і головний тренер - кумир мільйонів фанатів (мій теж) Це і наші футболісти, які приїжджають в Збірну з іноземних чемпіонатів️ ⠀ Сьогодні точно буде заповнений стадіон А в інших містах до опівночі горітимуть віконця і кричатимуть гол (наші ж заб‘ють точно️️️) І дружина не вириватиме пульт з рук, бо Танці з зірками показують в неділю ⠀ Тож, всім гарного перегляду і віримо в перемогу наших хлопців️ ⠀ Я не в Харкові, тому вболіватиму сьогодні у класній компанії @slava_k10 @sveta_empato @vovaoldschool ⠀ Відмічайте свою компанію друзів з якими сьогодні будете дивитись матч І діліться прогнозами

Допис, поширений Oleksandra Loboda (@aleksika)

Журналіст Євген Зінченко вітає з чудовим результатом, але сподівається, що підопічні Шевченка зберегли сили на Португалію.

Прес-аташе тренера збірної України Микола Васильков розповідає про "бенефіс Шеви на Металісті".

П'ятий президент України Петро Порошенко надсилає "щирі вітання зірковій команді Андрія Шевченка".

Футбольний блогер Михайло Смоловой тролить коментатора через гравців Шахтаря, які складають кістяк нашої команди.

"Брутальний футбол" показав, як Дзідзьо опинився з мікрофоном на ОСК Металіст.

Наші зіркові хавбеки Олександр Зінченко та Євген Коноплянка "запалили" у Інстаграм.

ЄДИНЕ ЦІЛЕ

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Шахтар та Динамо також привітали національну команду. Твіттер "гірників" виявився більш емоційним, ніж Інстаграм київського клубу.

І ще трішки голосу народу....

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