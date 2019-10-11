Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті Європи

Збірна України впевнено переграла Литву (2:0) в рамках сьомого туру кваліфікації на Євро-2020. Огляд матчу Україна – Литва читайте на "Футбол 24".

Україна підходила до харківського матчу лідером групи B – непереможною та з одним пропущеним м'ячем. Виграш у Литви фактично гарантував би нам вихід на чемпіонат Європи, тому Андрій Шевченко виставив оптимальний склад, не думаючи про Португалію. Єдина серйозна несподіванка – поява Мораєса в центрі атаки замість Яремчука.

Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020

Збірна Литви – аутсайдер нашої групи. За 5 матчів відбору балти набрали лише одне очко. Місяць тому команди зустрічалися у Вільнюсі. Україна тоді розгромила суперника з рахунком 3:0. Від сьогоднішнього поєдинку з литовцями вболівальники "синьо-жовтих" також очікували тільки перемоги.

Україна зі стартовим свистком взяла гру під свій контроль і закріпилася на чужій половині. Перший момент виник на другій хвилині – Соболь зліва обігрався з Марлосом і прострілив у штрафний майданчик, а Мораєс з 11-метрової позначки головою пробив над поперечиною. Марлос змістився в центр і знайшов можливість пробити в оточенні трьох опонентів – над воротами.

Підопічні Шевченка домінували, а кожна атака Литви завершувалася нашим контрвипадом. Марлос розкішно подав з кутового на дальню стійку – там гості загубили Степаненка, але Тарас з метра пробив у стійку. Натуралізований бразилець продовжував возити суперника, шукаючи м'яч по всьому фронту атаки. Він змістився вправо та п'ятою вивів Зінченка на удар, однак Олександр з вигідної позиції пробив повз ворота.

Деякий час українці атакували без моментів, поки Маліновський не вирізав класний пас з глибини. Зінченко скинув під удар Мораєсу – заблокували захисники, а після добивання Ярмоленка м'яч розминувся зі стійкою. На 30-й хвилині Україна нарешті відкрила рахунок. Маліновський проскочив кількох суперників, показав "стіночку" з Мораєсом (Жуніор чудово підіграв п'ятою) і розстріляв голкіпера! 1:0!

Україна – Литва – відео голів

Дуже швидко "синьо-жовті" могли подвоїти перевагу, коли Ярмоленко справа хитнув свого візаві та виконав фірмовий удар у дальній кут. На жаль, гостей врятувала поперечина. Через хвилину Маліновський здалеку перевірив пильність голкіпера ударом по центру воріт – той зафіксував м'яч. На цьому завершився перший тайм: Україна мала солідну перевагу над Литвою та справедливо повела в рахунку.

Перед перервою господарі заспокоїли гру, а після відпочинку продовжили академічно атакувати. Литва щільно оборонялася, тому наші футболісти без оригінальних рішень нічого не могли створити. На 59-й хвилині Україна першим же ударом подвоїла перевагу. Ярмоленко заробив гострий штрафний, який дуже довго готувався виконувати Маліновський. Руслан примірився та пробив у дальню "дев'ятку". Голкіпер не зреагував на цей удар – 2:0!

Андрій Шевченко освіжив фланги атаки, випустивши Коноплянку та Циганкова. А Маліновський продовжував феєрити – навіть чорновою роботою. Після його перехоплення на ударну позицію вийшов Мораєс, який пробив над воротами. Коноплянка дав хороше переведення на Болбата та відкрився за його спиною. Отримавши пас, Євген прострілив у центр штрафного майданчика, однак там Циганков не зумів завдати акцентованого удару.

Зінченко мав шанс достроково зняти всі питання, якби краще замкнув вивірений простріл з лівого флангу від Соболя, або ж ефективніше розпорядитися м'ячем після передачі Циганкова. Наприкінці зустрічі українці дещо розслабилися та дозволили Литві вперше потурбувати Пятова. Вербіцкас скористався помилкою Соболя та Матвієнка й бахнув у площину – наш капітан впорався з ударом.

Забити міг Коноплянка: Євген з флангу увірвався в штрафний майданчик, але виконав неоковирний удар лівою ногою. У компенсований час "синьо-жовті" майже довели справу до розгрому – забракло останнього пасу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2:0 на нашу користь.

Україна обіграла Литву та продовжила переможну серію у відборі до 5 матчів. "Синьо-жовті" набрали 16 пунктів і зберегли 5-очковий відрив від Португалії (здолала в паралельному матчі Люксембург) на вершині групи B перед очним поєдинком. Україна майже на чемпіонаті Європи! Нам потрібно всього лиш не програти Сербії з різницею в 6 голів (+9 у турнірці перед балканцями при грі в запасі у них). Або ж відібрати очки у Португалії в понеділок.