"Змії" в першому таймі здобули комфортну перевагу в два м'ячі. Після перерви Дженоа змогла один відіграти, але цього було замало, щоб зачепитися за очки. Зрештою, виявилося, що переможний гол Інтера був несправедливим.

Інтер втримав перемогу над Дженоа і оформив +15 від Ювентуса – Скудетто майже в кишені, неприємний сигнал Маліновському

На 36-й хвилині Джованні Айрольді призначив пенальті за нібито фол Френдрупа проти Ніколо Барелли. Алексіс Санчес впевнено пробив з 11 метрів. Однак цього не мало статися. Сумніви у рішенні арбітра виникли навіть у бригади VAR, але головний арбітр залишив своє рішення без змін.

Цікаво, що Айрольді не показав Френдрупу жовту картку, яка для нього стала б другою. Головна ж проблема, що пенальті там взагалі не було. Гравець Дженоа заблокував м'яч, саме тому після удару Барелли він полетів за межі поля, а не в ближній кут воріт. Заради справедливості зауважимо, що кадри VAR, показані Айрольді, не включали ракурс з-за воріт, де дуже чітко видно, що Френдруп зіграв у м’яч.