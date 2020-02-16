"Маліновський і Пашаліч – єдині, хто був у запасі, в атаку лише Мурієль": Гасперіні – про роль джокерів у матчі з Ромою

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поскаржився на обмежену лаву запасних команди, яка не завадила здобути вольову перемогу над Ромою (2:1).

"У нас є певний баланс, хоча в першому таймі виникли труднощі зі створенням гострих моментів. Саме тому Гомесу доводиться брати на себе більш атакувальні функції.

Переможний шедевр Пашаліча у відеоогляді матчу Аталанта – Рома – 2:1

Якщо гравець забиває через 19 секунд після виходу на заміну, то, очевидно, ви не можете планувати це! Важливо було відновити рівновагу в середині поля. Маліновський і Пашаліч – єдині, хто був у запасі, в атаку лише Мурієль. Інші команди, ймовірно, мають більше можливостей, ніж ми", – наводить слова Гасперіні DAZN.

Перемога дозволила Аталанті збільшити відрив від Роми до 6 пунктів і зміцнити свої позиції в зоні Ліги чемпіонів.

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