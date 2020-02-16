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"Малиновский и Пашалич – единственные, кто был в запасе, в атаку только Муриель": Гасперини – о роли джокеров

00:49 27 Читати українською
"Малиновский и Пашалич – единственные, кто был в запасе, в атаку только Муриель": Гасперини – о роли джокеров
Джан Пьеро Гасперини / AP

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини пожаловался на ограниченую скамейку запасных команды, которая не помешала одержать волевую победу над Ромой (2:1).

50’ Жозе Паломино
59’ Марио Пасалич
 
Эдин Джеко 45’
45’ Эдин Джеко
50’ Жозе Паломино
59’ Марио Пасалич

"У нас есть определенный баланс, хотя в первом тайме возникли трудности с созданием острых моментов. Именно поэтому Гомесу приходится брать на себя более атакующие функции.

Победный шедевр Пашалича в видеообзоре матча Аталанта – Рома – 2:1

Если игрок забивает через 19 секунд после выхода на замену, то, очевидно, вы не можете планировать это! Важно было восстановить равновесие в середине поля. Малиновский и Пашалич – единственные, кто был в запасе, в атаку только Муриель. Другие команды, вероятно, имеют больше возможностей, чем мы", – приводит слова Гасперини DAZN.

Победа позволила Аталанте увеличить отрыв от Ромы до 6 пунктов и укрепить свои позиции в зоне Лиги чемпионов.

Аталанта одержала волевую победу над Ромой – конкурент Малиновского забил решающий гол, Руслан получил 10 минут

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