Переможний шедевр Пашаліча у відеоогляді матчу Аталанта – Рома – 2:1

Аталанта обіграла Рому в рамках 24 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Аталанта – Рома.

Підопічні Гасперіні пропустили на останній хвилині першого тайму – Джеко скористався незграбною грою Паломіно і майстерно переграв Голліні. Аргентинський захисник Аталанти реабілітувався після перерви – на 50 хвилині він добив м'яч у ворота Роми після скидки Джімшиті.

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Вирішальний гол в активі Маріо Пашаліча – хорват на 59 хвилині ефектним ударом у дев'ятку подарував неймовірне щастя фанатам бергамасків.

Завдяки цій перемозі Аталанта закріпилася на 4 місці в турнірній таблиці Серії А. Рома відстає вже на 6 очок.

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