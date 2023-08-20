Руслан Маліновський з нетерпінням очікує дебюту за свою нову команду.

Дженоа презентувала українського новачка у перерві матчу проти Фіорентини (1:4). Стадіон вибухнув гучними оваціями і оплесками на адресу Маліновського, якого орендували на сезон у Марселя.

Дженоа ефектно презентувала Маліновського – переповнений стадіон скандував ім'я українця

"Перш за все, я дуже радий повернутися в чемпіонат, який дуже добре знаю. Італія – ​​наш другий дім. Дякуємо за довіру. Я дуже пишаюся тим, що представляю це прекрасне місто, команду з великою історією. Вперед, Дженоа", – написав Маліновський в Instagram.

Українець може дебютувати за новий клуб 27 серпня, коли Дженоа зіграє на полі Лаціо в рамках другого туру Серії А.

Дженоа без Маліновського зазнала розгрому від Фіорентини, Інтер і Наполі святкували перемоги завдяки дублям лідерів