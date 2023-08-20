Напередодні український півзахисник Руслан Маліновський став гравцем Дженоа, перебравшись у генуезький клуб на правах оренди. 30-річний хавбек не встиг дебютувати за свою нову команду у матчі 1-го туру чемпіонату Італії проти Фіорентини (1:4), однак з'явився на стадіоні у перерві поєдинку.

Маліновський офіційно став гравцем Дженоа

Вболівальники "грифонів" влаштували нашому співвітчизнику грандіозний прийом, зустрівши його оваціями та дружно скандуючи прізвище українця. Відео знайомства з тіфозі Дженоа від офіційного акаунту Серії А Руслан виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Маліновський приєднався до колишньої команди Андрія Шевченка на правах оренди з Марселя з правом викупу за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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