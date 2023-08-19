Стартував чемпіонат Італії 2023/24. Рахунки і огляд матчів суботи – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 1 тур

Емполі – Верона – 0:1

Гол: Бонаццолі, 75

Фрозіноне – Наполі – 1:3

Голи: Харруї, 7 (пен) – Політано, 24, Осімхен, 42, 79

Дженоа – Фіорентина – початок о 21:45

Інтер – Монца – початок о 21:45

Чинний чемпіон – Наполі – розпочав новий сезон виїздом до Фрозіноне, який повернувся в еліту, вигравши Серію Б. Руді Гарсія на свій дебютний офіційний матч залишив поза заявкою Хвічу Кварацхелію, а Наполі дуже швидко пропустив – Харруї реалізував пенальті.

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Гості зрівняли на 24-й. Політано з лінії штрафного прошив кіпера після невдалого виносу від оборони господарів. На 35-й підопічні Гарсії знову святкували забитий гол – Распадорі розстріляв ворота, скориставшись класною скидкою Осімхена. Але святкували неаполітанці даремно – новачок Каюсте, який і привіз пенальті на старті гри, заліз у офсайд. Проте ще до перерви Наполі забив легітимно – Ді Лоренцо асистував, Осімхен забив.

У другому таймі ця ж зв'язка організувала ще одне взяття воріт. Ді Лоренцо вивів Осімхена віч-на-віч, а нігерієць оформив дубль. Цей гол став останнім у матчі. 1:3 – чемпіон стартував з перемоги, команда Ді Франческо поки без очок.

У ще одному матчі Верона обіграла Емполі завдяки єдиному голу на 75-й хвилині. Його автором став Федеріко Бонаццолі, який скористався помилкою кіпера після розіграшу кутового.

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