Наполі здобув вольову перемогу над новачком завдяки дублю Осімхена – результати перших матчів Серії А
Стартував чемпіонат Італії 2023/24. Рахунки і огляд матчів суботи – у цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії, 1 тур
Емполі – Верона – 0:1
Гол: Бонаццолі, 75
Фрозіноне – Наполі – 1:3
Голи: Харруї, 7 (пен) – Політано, 24, Осімхен, 42, 79
Дженоа – Фіорентина – початок о 21:45
Інтер – Монца – початок о 21:45
Чинний чемпіон – Наполі – розпочав новий сезон виїздом до Фрозіноне, який повернувся в еліту, вигравши Серію Б. Руді Гарсія на свій дебютний офіційний матч залишив поза заявкою Хвічу Кварацхелію, а Наполі дуже швидко пропустив – Харруї реалізував пенальті.
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Гості зрівняли на 24-й. Політано з лінії штрафного прошив кіпера після невдалого виносу від оборони господарів. На 35-й підопічні Гарсії знову святкували забитий гол – Распадорі розстріляв ворота, скориставшись класною скидкою Осімхена. Але святкували неаполітанці даремно – новачок Каюсте, який і привіз пенальті на старті гри, заліз у офсайд. Проте ще до перерви Наполі забив легітимно – Ді Лоренцо асистував, Осімхен забив.
У другому таймі ця ж зв'язка організувала ще одне взяття воріт. Ді Лоренцо вивів Осімхена віч-на-віч, а нігерієць оформив дубль. Цей гол став останнім у матчі. 1:3 – чемпіон стартував з перемоги, команда Ді Франческо поки без очок.
У ще одному матчі Верона обіграла Емполі завдяки єдиному голу на 75-й хвилині. Його автором став Федеріко Бонаццолі, який скористався помилкою кіпера після розіграшу кутового.
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