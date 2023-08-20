Дженоа представила украинского новичка в перерыве матча против Фиорентины (1:4). Стадион разразился громкими овациями и аплодисментами в адрес Малиновского, арендованного на сезон у Марселя.

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"Прежде всего, я очень рад вернуться в чемпионат, который очень хорошо знаю. Италия – наш второй дом. Спасибо за доверие. Я очень горжусь тем, что представляю этот прекрасный город, команду с большой историей. Вперед, Дженоа", – написал Малиновский в Instagram.

Украинец может дебютировать за новый клуб 27 августа, когда Дженоа сыграет на поле Лацио в рамках второго тура Серии А.

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