Фіорентина та Наполі розписали яскраву нічию в рамках 37 туру Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Наполі відкрив рахунок швидким голом – Ррахмані замкнув подачу з кутового. Фіорентина оформила камбек наприкінці першого тайму: Бірагі поклав шедевр прямим ударом зі штрафного, а Нзола запресингував суперників і сам собі придумав гол.

Наполі зіграв унічию з Фіорентиною в матчі з двома шедеврами зі штрафних

Гості не залишилися в боргу, адже Кварацхелія відповів на удар Бірагі власним шедевром зі штрафного. М'яч опустився в "дев'ятку". Кожна з команд могла вирвати перемогу. Фіорентина навіть заробила пенальті, але VAR допоміг розгледіти акторську гру Белотті.

Після нічиєї у Флоренції Наполі фактично втратив шанси на єврокубки. Фіорентина через чемпіонат виходить у Лігу конференцій, однак перемога у фіналі поточної ЛК виведе "фіалок" у Лігу Європи.