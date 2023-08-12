Український легіонер Руслан Маліновський може перейти у Джеона, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер італійський інсайдер Даніеле Лонго.

Маліновський може піти шляхом зірок – хавбек Марселя має варіанти в топ-чемпіонатах і Саудівській Аравії

За інформацією джерела, екс-клуб Андрія Шевченка вже розпочав переговори з Марселем щодо трансферу нашого співвітчизника. Зазначається, що, окрім "грифонів", 30-річного хавбека у своєму таборі хочуть бачити також Болонья і неназваний клуб з АПЛ.

До слова, Маліновського тривалий час сватали у Торіно, але напередодні президент "биків" розвіяв чутки про можливий трансфер. Одним з фаворитів у боротьбі за українця називають також Бешикташ, який зробив Марселю дві пропозиції, однак Лонго заявив, що Руслан вже встиг відмовити туркам, назвавши пріоритетним чемпіонатом саме Серію А.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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