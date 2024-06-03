Головний тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі визначився з гравцями, які зіграють на Олімпійських іграх.

Наставник збірної Франції U-21 визначився з гравцями, які візьмуть участь в Олімпіаді. На турнір Тьєррі Анрі викликав 25 гравців.

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У списку відсутні Орельєн Чуамені, Ферлан Менді та Едуардо Камавінга, оскільки Реал не дозволив їм взяти участь в Олімпіаді. Кіліан Мбаппе також не отримав виклик. Анрі вирішив включити до команди Александра Ляказетта з Ліона, а також двох зірок ПСЖ – Бредлі Барколя та Воррена Заїра-Емері. У списку також відсутній захисник Челсі Мало Гюсто.

Нагадаємо, що Олімпіада відбудеться в Парижі з 24 липня по 10 серпня 2024 року. Франція зіграє проти США, Нової Зеландії та переможця міжконтинентального плей-офф.

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Заявка збірної Франції:

Голкіпери: Лукас Шевальє (Лілль), Гійом Рест (Тулуза), Обед Нкамбадіо (Парі), Робін Ріссер (Діжон);



Захисники: Кіліан Сільділлія (Фрайнбург), Бафоде Діакіте (Лілль), Кастелло Лукеба (Лейпциг), Максим Естев (Бернлі), Ленні Йоро (Лілль), Адрієн Трюфферт (Ренн), Бредлі Локо (Брест);



Півзахисники: Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Кефрен Турам (Ніцца), Ману Коне (Борусія М), Магнес Аклюш (Монако), Енцо Мілло (Штутгарт), Енді Діуф (Ланс), Жоріс Шотар (Монпельє), Дезіре Дуе (Ренн), Леслі Угочукву (Челсі);



Нападники: Бредлі Барколя (ПСЖ), Александр Ляказетт (Ліон), Жан-Філіп Матета (Крістал Пелас), Матіс Тель (Баварія), Майкл Олісе (Крістал Пелас), Арно Калімуєндо (Ренн).