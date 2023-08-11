Марсель після зміни тренера не розраховує на Маліновського. За повідомленнями преси, українець готується до повернення в Серію А з трансфером у Торіно. Однак президент клубу спростував таку інформацію.

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"Я не знаю, звідки взялися чутки про Руслана Маліновського. Можу гарантувати, що його немає в списку наших потенційних новачків. Ми ніколи не вели переговори з Марселем щодо трансферу українця", – заявив Урбано Кайро.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Руслана не включили в заявку на Лігу чемпіонів, через що він пропустив матч з Панатінаїкосом.