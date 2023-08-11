Маліновський не близький до повернення в Серію А – президент Торіно різко все заперечив
Хавбек збірної України Руслан Маліновський змушений шукати інший варіант продовження кар'єри.
Марсель після зміни тренера не розраховує на Маліновського. За повідомленнями преси, українець готується до повернення в Серію А з трансфером у Торіно. Однак президент клубу спростував таку інформацію.
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"Я не знаю, звідки взялися чутки про Руслана Маліновського. Можу гарантувати, що його немає в списку наших потенційних новачків. Ми ніколи не вели переговори з Марселем щодо трансферу українця", – заявив Урбано Кайро.
Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Руслана не включили в заявку на Лігу чемпіонів, через що він пропустив матч з Панатінаїкосом.