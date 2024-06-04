Півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив на радари Арсенала та Мілана, повідомляє AS.

Циганков залишається на радарах двох топ-клубів Європи, які провалили сезон

Представники обох клубів вже контактували з оточенням футболіста на предмет трансферу. Обидві команди братимуть участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів, що є дуже важливим для Циганкова у виборі нової команди (українець після відходу з Динамо мріє знову зіграти у найпрестижнішому євротурнірі). Наприклад, Тоттенхем, який також претендує на Віктора, програє у цьому плані, адже виступатиме у Лізі Європи.

Зазначається, що Жирона за будь-яку ціну намагатиметься втримати Циганкова. Іспанське видання підтверджує інформацію Футбол 24 щодо спроб продовжити угоду з українцем: каталонці хочуть збільшити клаусулу гравця, яка становить 30 мільйонів – для клубів АПЛ така сума точно не стане проблемою. Віктор поки не дав відповіді щодо пролонгації – футболіст фокусується на бажанні якомога краще виступити на Євро-2024.

Нагадаємо, контракт Циганкова з Жироною чинний до 30 червня 2027 року. У сезоні, що минув, Віктор у 34 матчах забив 8 голів і віддав 7 асистів. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

До слова, за Арсенал нині виступає Олександр Зінченко, а у Мілані свого часу виступав легендарний володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко.

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