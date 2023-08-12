Украинский легионер Руслан Малиновский может перейти в Джеона, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер итальянский инсайдер Даниэле Лонго.

Малиновский может пойти по пути звезд – у хавбека Марселя есть варианты в топ-чемпионатах и Саудовской Аравии

По информации источника, экс-клуб Андрея Шевченко уже начал переговоры с Марселем относительно трансфера нашего соотечественника. Отмечается, что кроме "грифонов" 30-летнего хавбека в своем лагере хотят видеть также Болонья и неназванный клуб из АПЛ.

К слову, Малиновского долгое время сватали в Торино, но накануне президент "быков" развеял слухи о возможном трансфере. Одним из фаворитов в борьбе за украинца называют также Бешикташ, который сделал Марселю два предложения, однако Лонго заявил, что Руслан уже успел отказать туркам, назвав приоритетным чемпионатом именно Серию А.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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