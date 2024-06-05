"Це звичайна робота футбольного клубу під час війни, коли складна ситуація з фінансами. У всіх труднощі – вирішуємо питання.

СК Дніпро-1 знову отримав трансферний бан – команді не виплатили зарплатню ще за лютий

Нелегко, нікому не легко. Якщо клуб виживає – нічого ганебного в цьому немає", – сказав Фрідман у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, дніпряни загрузли у боргах, за що й отримали черговий трансферний бан. Клуб не може розрахуватися не лише з чинними гравцями, але й з тими, хто вже давно покинув команду. У тому числі і з екс-тренером Олександром Кучером. Єдина надія на поповнення клубного бюджету – розпродаж лідерів СК Дніпро-1.

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