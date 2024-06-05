В СК Дніпро-1 відреагували на чутки про трансферний бан: "Якщо клуб виживає – нічого ганебного в цьому немає"
Комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман прокоментував поточну ситуацію у клубі.
"Це звичайна робота футбольного клубу під час війни, коли складна ситуація з фінансами. У всіх труднощі – вирішуємо питання.
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Нелегко, нікому не легко. Якщо клуб виживає – нічого ганебного в цьому немає", – сказав Фрідман у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, дніпряни загрузли у боргах, за що й отримали черговий трансферний бан. Клуб не може розрахуватися не лише з чинними гравцями, але й з тими, хто вже давно покинув команду. У тому числі і з екс-тренером Олександром Кучером. Єдина надія на поповнення клубного бюджету – розпродаж лідерів СК Дніпро-1.
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