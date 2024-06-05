Верес оголосив про відхід двох гравців – один з них лише повернувся з оренди
Рівненський клуб розпочав чистити свої "авгієві конюшні".
Півзахисник Станіслав Шарай та захисник Василь Курко більше не виступатиму за Верес, повідомляє офіційний сайт рівнян.
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Термін дії контрактів між футболістами та клубом завершується 30 червня і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
Нагадаємо, 27-річний Шарай приєднався до "червоно-чорних" влітку 2022 року. У першій частині сезоні 2023/24 зіграв за Верес у 12 матчах, а другу половину провів в оренді у складі першолігової Вікторії із Сум.
29-річний Курко виходив на поле 28 разів, без результативних дій. Transfermarkt оцінює обох гравців у 400 тисяч євро.
Нагадаємо, Верес фінішував у зоні перехідних матчів і у дуелі з Епіцентром (1:1, 3:1) зберіг прописку в УПЛ.
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