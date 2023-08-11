Маліновський може піти шляхом зірок – хавбек Марселя має варіанти в топ-чемпіонатах і Саудівській Аравії
Півзахисник Марселя та збірної України обирає серед кількох можливих варіантів продовження кар'єри. Один із них – чемпіонат Саудівської Аравії.
"Клуб, який останнім часом асоціювався з Маліновським, – це був, насамеред, Торіно. Кажуть, Юріч давно за ним стежив, це гравець його концепції.
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За моєю інформацію, у Маліновського є пропозиції з Туреччини і Саудівської Аравії. Але є розуміння, що Туреччина – це квиток в один кінець. Саудівська Аравія – це ми заробляємо на пенсію з посмішкою. Найконкретніші, найцікавіші пропозиції – це Серія А та АПЛ", – заявив Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.
Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, наставник Марселя Марселіно Гарсія Тораль підтвердив, що півзахисник збірної України може покинути клуб. Основними кандидатами на підписання українця вважали Торіно і Бешикташ.
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