"У нас було багато травм: у Гаві, Педрі, Френкі де Йонга, Араухо, Бальде... І суддівські рішення були не на нашу користь.

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Проти Барселони велася дискримінаційна кампанія за допомогою справи Негрейри, на стадіонах виникло вороже ставлення до нас, і суддівські рішення шкодили нам більше, ніж в інші моменти. Наприклад, як у випадку з голом Ламіна Ямаля на Бернабеу. Вони не полегшили нам завдання.

Нам не щастило і в окремих моментах, як у грі з ПСЖ, коли Араухо отримав червону картку. Ми не знали, як битися далі з 10 гравцями. Але ми можемо пишатися тим, що у нас розвинений молодіжний футбол, у нас є незвичайний підліток, дуже хороший молодий гравець", – цитує очільника "кулес" football-espana.

Нагадаємо, що за підсумками кампанії 2023/24 Барселона посіла другу сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 85 балів. Від Реала каталонці відстали на 10 пунктів.

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