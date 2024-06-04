"Хотів би сказати кілька слів перед початком цієї прес-конференції. Це величезне задоволення, мрія здійснилася. Надзвичайно пишаюся тим, що можу приїхати до клубу, в якому завжди мріяв бути. Я поїду в Реал з великим смиренням.

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Я думав, що не буду грати. В ПСЖ це мені сказали в обличчя, зі мною розмовляли жорстоко, так що був переконаний, що не буду грати. Луїс Енріке та Луїш Кампуш врятували мене. Без них я б ніколи більше не вийшов на поле. Ось чому мої амбіції в сезоні були іншими. Мої стандарти були нижчими, але просто грати, повторювати матчі та вигравати трофеї було моїм найбільшим джерелом гордості. Але наступного року я не буду задоволений таким сезоном.

З того моменту, як я вийшов на поле, вважаю, що це був успішний сезон. Я більше пишаюся тим сезоном, коли я знаю все, через що мені довелося пройти, щоб грати. Я не був нещасним в ПСЖ. Сказати так, було плювком. Є речі і люди, які робили мене нещасним, але є моменти, про які не можна говорити, тому що я був лідером, а ви не підете за тим, хто хандрить. Було б трохи по-свинськи прийти, плюнути і сказати, що я був нещасливий в ПСЖ", – цитує французького нападника L'Equipe.

Коли Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ, керівництво клубу відсторонило його від тренувань та літньої підготовки. Луїс Енріке у другому колі чемпіонату Франції був змушений міняти нападника по ходу матчів.

Нагадаємо, нещодавно Мбаппе здійснив дитячу мрію і приєднався до Реала.

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