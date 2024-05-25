"Очень много положительных эмоций этим вечером, мне было немного страшно после травмы. Я много работал, хотя в матче с Болоньей мне немного не хватало физической формы. Но я рад одержать победу и рад за болельщиков Дженоа.

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Мы играли на победу, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. Думаю, тренер будет доволен, он нас очень мотивировал перед матчем.

Я сделал все, чтобы вернуться после травмы. Играть на чемпионате Европы – замечательно, я отдохну пару дней, а потом вернусь к работе", – цитирует Малиновского TMW.

Напомним, Руслан появился в старте после длительного перерыва (в предыдущем туре против Ромы он вышел лишь в конце встречи) и открыл счет на 13-й минуте. Всего в текущем сезоне украинец провел за Дженоа 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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