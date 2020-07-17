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Маліновський – найкращий гравець Серії А після карантину за версією Whoscored

13:25 - Читать на русском
Маліновський – найкращий гравець Серії А після карантину за версією Whoscored
Руслан Маліновський (в центрі) / Твіттер ФК Аталанта

Український легіонер бергамського клубу після рестарту Серії А демонструє фантастичні успіхи.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став найкращим футболістом чемпіонату Італії після рестарту сезону за версією Whoscored, повідомляє популярний ресурс на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Середня оцінка хавбека збірної України – 8,5 бала. Наш співвітчизник випередив півзахисника Інтера Алексіса Санчеса (8,46) та нападника Ювентуса Пауло Дибалу (7,95).

Нагадаємо, Маліновський у поточному сезоні провів у футболці Аталанти 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив вісім голів і віддав сім результативних передач. Після каратнину Руслан виходив на поле у Серії А в 7 матчах (4 – у стартовому складі), тричі засмучував голкіперів суперників і ще чотири рази асистував партнерам.

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Українці за кордоном Аталанта Аталанта Італія Руслан Руслан Маліновський Пауло Пауло Дибала Алексіс Алексіс Санчес Серія А
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