toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Наполі майже підписав Маліновського – чому українець опинився в Аталанті

08:27 - Читать на русском
Наполі майже підписав Маліновського – чому українець опинився в Аталанті
Руслан Маліновський / Твіттер ФК Аталанта

Італійський журналіст і експерт по трансферному ринку Чіро Венерато розповів про зірваний трансфер півзахисника збірної України Руслана Маліновського в Наполі.

"Наполі практично взяв його. Спортивний директор неаполітанського клубу Крістіано Джунтолі дістався до 27-річного українця першим, навіть раніше за Аталанту.

Маліновський: Агенти Ювентуса мені не телефонували, а Роналду після гола, може, запам'ятає мене краще

Потім менеджер відмовився від ідеї підписання хавбека, а бергамський клуб скористався можливістю, щоб закрити угоду", – цитує Венерато видання Calcioatalanta.it.

Нагадаємо, Маліновський перейшов в Аталанту у липні 2019 року з бельгійського Генка за 13,6 млн євро. У поточному сезоні українець провів за свою команду 37 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу

blog_ava
Ярмоленко ризикує отримати ще одного серйозного конкурента – сенсація сезону загрожує і Шведу
00:55
916
Теги
Італія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Наполі Наполі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
17
хв
Інгулець
17:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук