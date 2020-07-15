Наполі майже підписав Маліновського – чому українець опинився в Аталанті

Італійський журналіст і експерт по трансферному ринку Чіро Венерато розповів про зірваний трансфер півзахисника збірної України Руслана Маліновського в Наполі.

"Наполі практично взяв його. Спортивний директор неаполітанського клубу Крістіано Джунтолі дістався до 27-річного українця першим, навіть раніше за Аталанту.

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Потім менеджер відмовився від ідеї підписання хавбека, а бергамський клуб скористався можливістю, щоб закрити угоду", – цитує Венерато видання Calcioatalanta.it.

Нагадаємо, Маліновський перейшов в Аталанту у липні 2019 року з бельгійського Генка за 13,6 млн євро. У поточному сезоні українець провів за свою команду 37 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

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