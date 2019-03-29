Мальдіні: Я не бачу причин, чому українці не можуть з'явитися в Італії

Легенда Мілана Паоло Мальдіні розповів про адаптацію Андрія Шевченка у Мілані та про можливість гри українців у Італії.

"Футболістам зі Східної Європи складно в Італії. Але зараз я згадую, як прийшов Шевченко, і не пам'ятаю, що у нього були якісь труднощі. Він швидко перейнявся італійським менталітетом. А ще він досить швидко вивчив італійську мову. Це теж важливо – футболіст повинен спілкуватися з командою.

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Чемпіонат України в Італії не дуже знають. Українці, які грають в інших країнах – більш відомі. Я не бачу причин, чому вони не можуть з'явитися в Італії. Тим більше, у них рекомендація від самого Андрія Шевченка.

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Молодим гравцям потрібно їхати в інші чемпіонати. Вони можуть з'явитися і в Італії", – передає слова Мальдіні FootballHub.