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Пластун, Безус та Яремчук разом з партнерами по Генту розважились у парку атракціонів – веселі фото

19:26 321 Читать на русском
Пластун, Безус та Яремчук разом з партнерами по Генту розважились у парку атракціонів – веселі фото
Роман Яремчук з партнерами та фанатами/ ФК Гент

Бельгійський Гент оригінально готується до матчу чемпіонату проти Брюгге.

Гравці та тренерський штаб бельгійського клубу вирішили провести час разом з вболівальниками у парку розваг. Зауважимо, що одразу троє українців, які вситупають за Гент, взяли участь у цікавому заході.

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Роман Безус спробував себе у ролі водія на іграшкових автомобілях, Ігор Пластун випробував більш екстримальний атракціон, а Роман Яремчук фотографувався з фанатами.

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Теги
Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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