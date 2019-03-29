Мальдини: Я не вижу причин, почему украинцы не могут появиться в Италии

Легенда Милана Паоло Мальдини рассказал об адаптации Андрея Шевченко в Милане и о возможности игры украинцев в Италии.

"Футболистам из Восточной Европы сложно в Италии. Но сейчас я вспоминаю, как пришел Шевченко, и не помню, что у него были какие-то трудности. Он быстро проникся итальянским менталитетом. А еще он достаточно быстро выучил итальянский язык. Это тоже важно – футболист должен общаться с командой.

"Его связь с Миланом всегда будет очень сильной", – Мальдини рассказал о шансах Шевченко стать наставником "россонери"

Чемпионат Украины в Италии не очень знают. Украинцы, которые играют в других странах – более известны. Я не вижу причин, почему они не могут появиться в Италии. Тем более, у них рекомендация от самого Андрея Шевченко.

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Молодым игрокам нужно ехать в другие чемпионаты. Они могут появиться и в Италии", – передает слова Мальдини FootballHub.