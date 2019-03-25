"Його зв'язок з Міланом завжди буде дуже сильним", – Мальдіні розповів про шанси Шевченка стати наставником "россонері"

Директор зі стратегічного розвитку Мілана Паоло Мальдіні в ефірі програми "Профутбол" пригадав перехід в італійський клуб нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Гравцям зі Східної Європи важко в Італії. Але я згадую, як прийшов Шева, і не пам'ятаю, щоб у нього виникали якісь труднощі. Він швидко перейнявся італійським менталітетом.

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Спочатку Андрію було нелегко. Інша мова, інша кухня, інші правила поведінки. Динамо і Мілан – кардинально різні світи. Йому дуже допоміг Резо Чохонелідзе. Він приїхав із Шевченком і розмовляв італійською.

Він грав на найвищому рівні, Мілан перемагав. Ми відразу зрозуміли, що у нього буде велика кар'єра, що в майбутньому він отримає "Золотий м'яч".

В Італії про Шеву кажуть завжди добре. Україна сильно зіграла проти Італії в товариському матчі. Я був здивований швидкою адаптацією Андрія до нової ролі, до ролі тренера. Мені здається, йому допоміг досвід гри саме в Італії. У нас легіонерів навчають тактиці, він це увібрав в себе. І зараз це йому допомагає.

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Чи може Шевченко очолити Мілан? Зв'язок між Шевою і Міланом завжди буде дуже сильним. У футболі все можливо, а життя сповнене сюрпризів", – сказав Мальдіні.