Юрій Максимов у чудовому гуморі підходив то топ-матчу 11 туру УПЛ проти Динамо.

Перед стартовим свистком головний тренер СК Дніпро-1 перетнувся з Андрієм Ярмоленком. Лідер Динамо заліковує важку травму і змушений на милицях лише морально підтримувати партнерів.

Динамо – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Слава богу, що ти не граєш. Хоч виграємо", – пожартував Максимов. "Ви впевнені?" – відповів Ярмоленко. Потім суперники тепло поспілкувались і розійшлися своїми дорогами.

Прогноз Максимова виявився точним. СК Дніпро-1 завдяки голу Гуцуляка здобув четверту перемогу поспіль, натомість Динамо знову зазнало невдачі після поразки від Полісся.

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