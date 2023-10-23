Юрий Максимов в прекрасном настроении подходил к топ-матчу 11 тура УПЛ против Динамо.

Перед стартовым свистком главный тренер СК Днепр-1 пересекся с Андреем Ярмоленко. Лидер Динамо залечивает тяжелую травму и вынужден на костылях только морально поддерживать партнеров.

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"Слава богу, что ты не играешь. Хоть выиграем", – пошутил Максимов. "Вы уверены?" – ответил Ярмоленко. Затем соперники тепло пообщались и разошлись по своим дорогам.

Прогноз Максимова оказался точным. СК Днепр-1 благодаря голу Гуцуляка одержал четвертую победу подряд, Динамо снова потерпело неудачу после поражения от Полесья.

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