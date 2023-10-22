Динамо підходило до домашньої зустрічі проти СК Дніпро-1, маючи за плечима поразку від Полісся (2:3). На турнірному розкладі вона позначилась не дуже сильно – у киян аж три матчі в запасі, тож відставання у вісім очок від першої позиції ще нічого не говорить. Тим не менш, плентатись на сьомій сходинці й щотижня наражатись на всебічну критику команді явно не хотілось.

Динамо – СК Дніпро-1 – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Спортклубівців" необхідно було перемагати за будь-яку ціну, однак завдання виглядало вкрай непростим. Суперник здобув три поспіль перемоги і не знав поразок протягом п'яти турів УПЛ, що дозволило порівнятись з "біло-синіми" у таблиці. До того ж, їхній коуч – Юрій Максимов – є знаним експертом з протистояння грандам, а від його колективу у звітній зустрічі багато не вимагали.

Кияни на найближчі чотири місяці залишились без Ярмоленка, а Караваєв нарвався на дискваліфікацію. Позицію правого вінгера закрили Шепелєвим. Зате у заявку повернувся Шапаренко (його притримали у запасі). СК дніпро-1 не міг розраховувати на Когута – його використовували в ролі форварда, однак у останніх турах несподівано розігрався Філіппов.

Олександр вийшов у основі й повністю виправдав довіру. На 13-й хвилині Олександр долучився до гольової атаки дніпровців – нападник відкрився під закидання на хід правим флангом, змістився до лінії штрафного та скинув м'яч Гуцуляку. Олексій же метрів з 14-ти вистрілив у дальній нижній кут. 0:1!

А чим же відповіло Динамо? А майже нічим. За весь перший тайм підопічні Мірчі Луческу провели всього три удари, навіть не влучивши у площину. Один з цих ударів пройшов після кутового, який на лінії воротарського замикав Попов – це сталося на 15-й хвилині. М'яч пролетів паралельно воротам.

Щоправда, у статистику не увійшов епізод, який стався на 31-й хвилині. Андрієвський заробив стандарт на правому фланзі, Буяльський виконав подачу, а далі сталася серія відскоків у штрафному. Сирота зорієнтувався швидше за інших, пробивши точнісінько у дальній кут – це був гол! Втім, його не зарахували через пасивний офсайд Бражка.

В цілому ж, СК Дніпро-1 оборонявся дуже впевнено, падаючи у низький блок. Розтягувати його чи перевіряти глибину вдавалося дуже рідко – пригадується лишень один якісний черпачок від Андрієвського, внаслідок якого Волошин міг вийти віч-на-віч. Волинець випередив Назарія, вибивши м'яч кулаками.

У компенсований час гості ще й подвоїти свою перевагу могли внаслідок подачі з кутового, яку ефектним ударом замкнув Сарапій. Едуард пробивав під поперечку, але вийшло точно по позиції Бущана. Втім, контргра в цілому (а тим паче позиційна атака) у дніпровців була слабенькою. Цікавих моментів більше не виникало.

Відпочивати команди відправились за рахунку 0:1 на користь СК Дніпро-1. Мірча Луческу у роздягальні замінив Вівчаренка на Дубінчака, а також зміг зарядити своїх підопічних – другий тайм кияни розпочали значно активніше й гостріше. Вже за шість хвилин по перерві господарі мали відновлювати статус-кво.

Волошин відкрився під закидання Буяльського, увійшов на лівий край штрафного та віддав передачу в район 11 метрів. Ванат поставив корпус і скинув м'яч Віталію, а той вистрілив у лівий нижній – сфера пролетіла поруч зі стійкою!

На 56-й же Шепелєв пробіг правим флангом і віддав пас під ривок Тимчику по напівфлангу. Той змістився до лінії карного майданчика й викотив під удар Волошину. Назарій бахнув у ближню дев'ятку, однак трішечки не влучив. СК Дніпро-1 відповів на 60-й вриванням Філіппова на лівий край штрафного – Олександр пробив над поперечкою!

В цілому, Динамо виглядало цікавіше, а особливо подобався Ванат. Захисники СК Дніпро-1 раз за разом втрачали зони у власному штрафному, а Владислав часто їх атакував. Втім, поступово цей тиск вилетів у трубу – у середині другого тайму хід матчу вирівнявся, а моменти зникли. Мірча Луческу у спробі освіжити гру провів потрійну заміну, кинувши у бій Беніто, Кабаєва й Шапаренка (замість Шепелєва, Волошина та Андрієвського).

Юрій Максимов одночасно зі своїм візаві випустив Танчика й Маркоса Андре (Гуцуляк і Філіппов відправились відпочивати). Цей хід міг принести успіх на 73-й хвилині, коли Дніпро-1 вивалився у контратаку 3-в-2 – Андре влетів у карний майданчик і завдав удару, однак його заблокували. Подальший навіс з кутового замкнув Сваток, але вийшло неточно. Ці моменти стали для гостей останніми у зустрічі.

А чим же відповіло Динамо? Майже нічим. За 30 хвилин після потрійної заміни кияни огризнулись всього двома ударами, проведеними з-за меж штрафного. Пробивали Бражко і Шапаренко – Волинець впорався. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу СК Дніпро-1.

Динамо зазнало другої поспіль поразки в УПЛ. Команда залишилась з 15 очками й опустилась на сьому сходинку в турнірній таблиці. Підопічні Юрія Максимова піднялись на шосту, випередивши "біло-синіх" на три залікових бали.

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