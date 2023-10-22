СК Дніпро-1 вийшов уперед на 13-й хвилині. Олексій Гуцуляк більярдним ударом підсумував позиційну атаку, яка розпочиналася ще біля своїх воріт. Динамо також забило, але арбітр зафіксував порушення в атаці.

СК Дніпро-1 втримав перемогу над Динамо – камбек Шапаренка не допоміг киянам уникнути другої поразки поспіль

По перерві підопічні Луческу мали не так багато моментів для порятунку. Лише під завісу матчу вдалося пробити у площину воріт – Волинець парирував дальні спроби Бражка та Шапаренка. Фінальний свисток зафіксував четверту поспіль перемогу команди Максимова. Натомість Динамо не змогло реабілітуватися після поразки Поліссю.