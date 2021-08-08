В рамках 3-го туру УПЛ 2021/22 Львів на виїзді розгромно поступився Ворсклі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла у третьому поспіль домашньому поєдинку зустрічалась із Львовом. Підопічні Анатолія Безсмертного у чемпіонаті 2021/22 стартували з розгромної поразки Шахтарю (0:3) та нічиєї з Маріуполем (1:1), тому у цьому матчі львів'яни повинні були бути більш мотивованими на перемогу. Однак, вже на перших хвилинах суперник довів протилежне.

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На 2-й хвилині полтавці розіграли непогану комбінацію на правому фланзі – Пердута навісив у штрафний майданчик, а Кане потужним ударом у ліву дев'ятку замкнув – 1:0. На цьому вони не зупинились, й вже на 11-й Кане головою прокинув до воротарського, і Романчук, який у підкаті намагався вибити м'яч, тільки допоміг Тіллю вийти віч-на-віч із голкіпером – 2:0.

Шоковані львів'яни відчайдушно намагались відквитати хоча б один гол, але натомість пропустили ще раз – Тілль віддав ювелірну передачу у карний на Степанюка, який другим дотиком холоднокровно прошив голкіпера.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась, хіба що гравці Ворскли почали грати дещо спокійніше. Гості ж продовжували надзвичайно мляві спроби хоч трохи зменшити відставання від суперника, але усі вони були безрезультатними. На 69-й захист львів'ян знову провалився, й дубль до свого активу зумів записати Степанюк – йому вдруге асистував Тілль.

Вже під завісу поєдинку спрацювала одна з замін Безсмертного – гол престижу забив Довгий, який ударом з лінії штрафного майданчика низом поклав під праву стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нищівну поразку Львова – 1:4.

Зазначимо, що другий м'яч Степанюка у цьому матчі став для Ворскли ювілейним 800-м голом в УПЛ.

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