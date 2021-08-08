Гармата Кане і осяяння Тілля у відеоогляді матчу Ворскла – Львів
У рамках 3-го туру Прем'єр-ліги полтавська Ворскла впевнено здолала Львів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
Заявку на підсумковий успіх полтавці зробили в стартові хвилини. На 2-й Пердута подав із правого флангу, а Ібрахім Кане з льоту лівою поклав під перекладину воріт Костика. Натомість на 11-й до кінця дограв епізод Олів'є Тілль і в падінні проштовхнув м'яч у сітку.
Зоря – Динамо – 1:2 – відео голів і огляд матчу
Під завісу першого тайму рахунок став розгромним. Це Тілль у контратаці Ворскли пасом знайшов перед штрафним майданчиком Степанюк, Руслан обіграв оборонця і потужним ударом пробив кіпера. Ця ж зв'язка організувала гол на 69-й хвилині: Тілль елегантно підсік зі стандарту, а Степанюк закинув у дальній кут. Більярдний постріл Олексія Довгого став слабкою втіхою для львів'ян.
Ворскла за тайм знищила Львів та очолила турнірну таблицю – полтавці забили ювілейний 800-й гол в УПЛ