Заявку на підсумковий успіх полтавці зробили в стартові хвилини. На 2-й Пердута подав із правого флангу, а Ібрахім Кане з льоту лівою поклав під перекладину воріт Костика. Натомість на 11-й до кінця дограв епізод Олів'є Тілль і в падінні проштовхнув м'яч у сітку.

Зоря – Динамо – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Під завісу першого тайму рахунок став розгромним. Це Тілль у контратаці Ворскли пасом знайшов перед штрафним майданчиком Степанюк, Руслан обіграв оборонця і потужним ударом пробив кіпера. Ця ж зв'язка організувала гол на 69-й хвилині: Тілль елегантно підсік зі стандарту, а Степанюк закинув у дальній кут. Більярдний постріл Олексія Довгого став слабкою втіхою для львів'ян.

Ворскла за тайм знищила Львів та очолила турнірну таблицю – полтавці забили ювілейний 800-й гол в УПЛ