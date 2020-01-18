Максимов озвучив трансферні плани Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів, які позиції планує підсилити під час зимового трансферного вікна.
"Зараз шукаємо тільки опорників і нападників. Інші позиції можна закрити, зліва направо перекинути. А опорник та форвард – це найголовніші позиції, які нас хвилюють і турбують серйозно.
Динамо підписало бразильського юніора з українським корінням
Поки прийшов тільки Степанюк, на перегляді Щербак. Хочемо взяти футболістів, щоб відразу влилися до складу. А просто брати для конкуренції – не бачу сенсу", – розповів Максимов в коментарі Футбол NEWS.
Нагадаємо, Ворскла розірвала угоду з Юрієм Коломойцем та Зурабом Очігавою та виставила на трансфер Тодора Петровіча.
Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?