Максимов озвучив трансферні плани Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів, які позиції планує підсилити під час зимового трансферного вікна.

"Зараз шукаємо тільки опорників і нападників. Інші позиції можна закрити, зліва направо перекинути. А опорник та форвард – це найголовніші позиції, які нас хвилюють і турбують серйозно.

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Поки прийшов тільки Степанюк, на перегляді Щербак. Хочемо взяти футболістів, щоб відразу влилися до складу. А просто брати для конкуренції – не бачу сенсу", – розповів Максимов в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Ворскла розірвала угоду з Юрієм Коломойцем та Зурабом Очігавою та виставила на трансфер Тодора Петровіча.

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