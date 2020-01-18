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Максимов озвучил трансферные планы Ворсклы

18 января 23:12 70 Читати українською
Максимов озвучил трансферные планы Ворсклы
Юрий Максимов / фото: ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал, какие позиции планирует усилить во время зимнего трансферного окна.

"Сейчас ищем только опорников и нападающих. Другие позиции можно закрыть, слева направо перекинуть. А опорник и форвард – это главные позиции, которые нас волнуют и беспокоят серьезно.

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Пока пришел только Степанюк, на просмотре Щербак. Хотим взять футболистов, чтобы сразу влились в состав. А просто брать для конкуренции – не вижу смысла", – рассказал Максимов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Ворскла разорвала соглашение с Юрием Коломойцем и Зурабом Очигавой, а также выставила на трансфер Тодора Петровича.

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