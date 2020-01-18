Максимов озвучил трансферные планы Ворсклы

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал, какие позиции планирует усилить во время зимнего трансферного окна.

"Сейчас ищем только опорников и нападающих. Другие позиции можно закрыть, слева направо перекинуть. А опорник и форвард – это главные позиции, которые нас волнуют и беспокоят серьезно.

Динамо подписало бразильского юниора с украинскими корнями

Пока пришел только Степанюк, на просмотре Щербак. Хотим взять футболистов, чтобы сразу влились в состав. А просто брать для конкуренции – не вижу смысла", – рассказал Максимов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Ворскла разорвала соглашение с Юрием Коломойцем и Зурабом Очигавой, а также выставила на трансфер Тодора Петровича.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?