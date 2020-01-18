Динамо підписало бразильського юніора з українським корінням

Столичний гранд продовжує акумулювати у своєму клубі талановиту молодь зі всієї України.

Київське Динамо підписало контракт з бразильським півзахисником Жозе Мартіном Алмейдою, повідомив у своєму Телеграм-каналі журналіст Андрій Шахов.

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16-річний атакувальний півзахисник має українське коріння: мама футболіста – українка, батько – бразилець. Раніше юнак виступав у Дитячо-юнацькій футбольній лізі України за команду УФК Дніпро.

Найближчим часом Алмейда вирушить на зимові збори до Туреччини з молодіжними складами. Очікується, що наступну половину сезону він проведе в академії зі складом U-17.

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