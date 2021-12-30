"Трансфер Олів'є Тілля? Важливо, що це універсальний футболіст, який може ефективно зіграти на кількох позиціях в середній лінії. Тепер потрібно визначитися, де він буде найбільше корисний Ворсклі. Високий рівень Тілля підтверджує те, що він вже тривалий час виступає за збірну Люксембургу, має міжнародний досвід, що теж цінно.

Ворскла підписала гравця збірної Люксембургу

Це вже другий наш зимовий новачок. Олів'є, як і недавно орендований у Динамо Георгій Цітаішвілі, також півзахисник. Однак, це аж ніяк не означає, що ми в своїй селекційній роботі більше не будемо звертати уваги на футболістів цього амплуа. Якщо в полі нашого зору з'явиться кваліфікований хавбек, то обов'язково його запросимо", – поділився Максимов у коментарі meta-ratings.

До слова, Тілль став другим зимовим новачком Ворскли після Цітаішвілі. Контракт 24-річного хавбека розрахований на два роки. Він встиг пограти за Уфу, Роданж і Прогрес. Також у його активі 27 поєдинків у футболці збірної Люксембургу.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ