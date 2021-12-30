"Трансфер Оливье Тилля? Важно, что это универсальный футболист, который может эффективно сыграть на нескольких позициях в средней линии. Теперь нужно определиться, где он будет наиболее полезен Ворскле. Высокий уровень Тилля подтверждает то, что он уже долгое время выступает за сборную Люксембурга, имеет международный опыт, тоже ценно.

Ворскла подписала игрока сборной Люксембурга

Это уже второй наш зимний новичок. Оливье, как и недавно арендованный у Динамо Георгий Цитаишвили, также полузащитник. Однако, это отнюдь не означает, что мы в своей селекционной работе больше не будем обращать внимания на футболистов этого амплуа. Если в поле нашего зрения появится квалифицированный хавбек, то обязательно его пригласим", – поделился Максимов в комментарии meta-ratings.

К слову, Тилль стал вторым зимним новичком Ворсклы после Цитаишвили. Контракт 24-летнего хавбека рассчитан на два года. Он успел поиграть за Уфу, Роданж и Прогресс. Также в его активе 27 поединков в футболке сборной Люксембурга.

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