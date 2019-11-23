Максимов окреслив найближчі плани Ворскли

Новоспечений наставник Ворскли розповів про початок роботи з полтавською командою.

"У мене є досвід приходити в команди, які займають останні місця. У психологічному плані футболісти трохи пригнічені, адже останнє місце – це завжди важко. Головне – вивести футболістів у психологічному плані, а далі все залежить від них. Футболісти, які пограли в єврокубках, не можуть за якийсь період перестати грати у футбол.

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Я не знаю сильних сторін футболістів, тому важко зараз щось побачити – хтось травмований, хтось лише відновлюється. У кожному матчі випадають гравці. Важливою є психологія, розуміння того, як гравець отримав травму – у матчі, під час тренування чи ще якось. Я не проходив збори з командою, не знаю, хто в якому стані знаходиться, як далі тренувати.

Треба час, щоб зрозуміти, що сталося, але часу немає. Будемо говорити з гравцями. Місцеві футболісти повинні взяти на себе відповідальність. Вони розуміють, що боротьба за виживання для Ворскли – це неправильно. У моєму Кривбасі було менше іноземців. Колектив був хороший, збиралися глядачі. Іноземець приїхав, пограв, поїхав і забув, що таке Ворскла.

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З Косовським один хліб їмо. Він хороший тренер, футболіст, людина. Ми з ним зустрічаємося, розмовляємо. У нас – тренерів – така доля: рано чи пізно підемо. У нас така професія, що повинні дивитися один одному в очі. Є результат – добре, немає – на твоє місце знайдуть іншого. До цього потрібно ставитися нормально", – розповів Максимов у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, після 14-ти турів УПЛ Ворскла перебуває на останній сходинці турнірної таблиці, маючи в своєму активі лише 8 очок.

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