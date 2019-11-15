Ворскла призначила Максимова головним тренером

Україна — 15:08 311
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Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка
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Сербія – Україна: підопічні Шевченка прибули в Белград – новоспечений батько в обойміЄвро-2020 — 14:54 1329
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"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у СербіїЗбірна України — 14:00 3562
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"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив ОлександріїІнтерв’ю — 12:00 9527
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Україна – Естонія: яскрава підтримка трибун, гімн з мурашками для дебютанта, подяка героя – найкращі кадри з ЗапоріжжяЗбірна України — 11:06 3807