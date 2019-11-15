Ворскла призначила Максимова головним тренером

Юрій Максимов повернувся до роботи в чемпіонаті України.

Український фахівець Юрій Максимов став головним тренером Ворскли, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про термін дії контракту полтавців з новим наставником не повідомляється. 50-річний фахівець вже встиг провести перше тренування з підопічними.

Максимов працював в Україні у Кривбасі, донецькому Металурзі та ще кількох клубах. Останнім місцем роботи фахівця була азербайджанська Кешла.

Після 14-ти турів УПЛ Ворскла перебуває на останній сходинці, маючи в активі лише 8 очок.

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