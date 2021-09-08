Максимов – про потенційний перехід Різника в Шахтар: Я ще Кулачу казав, що такий шанс буває лише раз
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов не має наміру втримувати свого голкіпера Дмитра Різника від переходу у топ-клуб УПЛ.
"Хороший футболіст, воротар. Якщо пропозиція Шахтаря є, таке не щодня буває. У керівництва своя думку, у них своя, свої завдання. Я туди не лізу. Футболіст грає – і на тому спасибі.
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Чи була б це втрата для мене? Я не проти. Я навіть Кулачу говорив, що шанс буває раз у житті в такі клуби піти. Не скористатися – гріх. Просто у нас хороша воротарська школа. Є Ісенко, який теж прогресує. Йому теж був би поштовх хороший, вважаю. Не знаю, що буде завтра, але така ситуація сьогодні," – розповів Максимов для програми Футбольний формат.
У таборі Шахтаря спростували чутки про спроби підписання Дмитра Різника.
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