"Хороший футболіст, воротар. Якщо пропозиція Шахтаря є, таке не щодня буває. У керівництва своя думку, у них своя, свої завдання. Я туди не лізу. Футболіст грає – і на тому спасибі.

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Чи була б це втрата для мене? Я не проти. Я навіть Кулачу говорив, що шанс буває раз у житті в такі клуби піти. Не скористатися – гріх. Просто у нас хороша воротарська школа. Є Ісенко, який теж прогресує. Йому теж був би поштовх хороший, вважаю. Не знаю, що буде завтра, але така ситуація сьогодні," – розповів Максимов для програми Футбольний формат.

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